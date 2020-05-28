Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн

28 Май 2020 2020-05-28T11:47:38+03:00

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В четверг, 28 мая, в 19:00 по московскому времени компания Xiaomi проведет онлайн-презентацию своих новинок. К ней могут присоединиться все желающие, чтобы получить свежую информацию о смартфонах и продуктах китайской корпорации.

Xiaomi обещает, что событие в этом году выйдет на иной уровень, называя конференцию историческим событием. Компания готова представить сразу шесть новых продуктов. Среди них не только обновлённые смартфоны сразу нескольких линеек. На конференции покажут и экосистемные новинки, которые скоро выйдут на российском рынке. И расскажут, сколько они будут стоить.

Ожидается, что главными новинками мероприятия станут флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Следить за X-конференцией 2020 возможно на платформах YouTube и ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU