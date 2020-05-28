2020-05-28T11:47:38+03:00
Умные вещи

Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн

Компания обещает «Инновации для каждого»
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Компания обещает «Инновации для каждого»Компания обещает «Инновации для каждого»Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

В четверг, 28 мая, в 19:00 по московскому времени компания Xiaomi проведет онлайн-презентацию своих новинок. К ней могут присоединиться все желающие, чтобы получить свежую информацию о смартфонах и продуктах китайской корпорации.

Xiaomi обещает, что событие в этом году выйдет на иной уровень, называя конференцию историческим событием. Компания готова представить сразу шесть новых продуктов. Среди них не только обновлённые смартфоны сразу нескольких линеек. На конференции покажут и экосистемные новинки, которые скоро выйдут на российском рынке. И расскажут, сколько они будут стоить.

Ожидается, что главными новинками мероприятия станут флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Следить за X-конференцией 2020 возможно на платформах YouTube и ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
В нескольких марках сметаны нашли антибиотики и растительные жиры
Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн
Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы
Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой
Роспотребнадзор и Минкультуры выпустили рекомендации для кинотеатров
Еще один президент принимает "лекарство Трампа" для профилактики коронавируса
В России умерли 174 пациента с коронавирусом за сутки
«Бандитизм»: Юрий Куклачев возмутился призывами выбрасывать четвероногих друзей из-за COVID-19
Парламент Китая одобрил разработку скандального законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
Транзит газа через газопровод Ямал - Европа вновь приостановили
Фитнес-клубы и бассейны готовы к открытию
Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерской
Эксперт объяснила, куда девать использованные маски и перчатки
В Москве от коронавируса выздоровели более 70 тысяч человек
Православные верующие празднуют Вознесение Господне
С переходом на удаленку с цифровой безопасностью у компаний стало в пять раз хуже
Посольство Великобритании в КНДР закрылось
Самолёт США провёл разведку вблизи Крыма
"Кинотеатры закрыты, а семью кормить надо": звезда сериала "Мажор" готов работать доставщиком еды
Синоптик предупредил о похолодании в первый день лета
Актер Александр Обласов рассказал, почему решил креститься
Звезда "Мажора" рассказал, как шесть раз целовался с Верой Брежневой
Прогнозируемые лесные пожары этим летом могут побить рекорды 2019-го и 2010-го
Астронавты вернулись на карантин после отмены запуска Crew Dragon