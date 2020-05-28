2020-05-28T14:07:33+03:00
Общество

У беременных с коронавирусом возможно резкое ухудшение самочувствия до критического

В Минздраве реккомендуют проверять на коронавиурс всех новорожденных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщинам, перенесшим коронавирус, советуют делать УЗИ плода каждые 4 неделиЖенщинам, перенесшим коронавирус, советуют делать УЗИ плода каждые 4 неделиФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Минздраве сообщили, что пока не известно, возможна ли передача коронавируса от матери к ребенку при беременности и родах.

Опыт российских акушеров пока наводит на мысли, что вероятна передача контактным способом, когда малыш уже появился на свет - поэтому, если у мамы коронавирус, ей не дают ребенка, пока тест не будет отрицательным.

Заметили в Минздраве еще одну особенность коронавируса:

- У беременных с коронавирусом возможно внезапное ухудшение до критического состояния,- сказано в рекомендациях ведомства.

Большинству пациенток с коронавирусом (91 процент) назначают кесарево сечение. Если женщина переболела новой инфекцией во время беременности, а после у нее отрицательный тест на коронавирус, то в Минздраве советуют проводить УЗИ таким пациенткам каждые 4 недели.

- Рекомендуется проверять на коронавиурс всех новорожденных,- сказано в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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