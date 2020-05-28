2020-05-28T14:04:25+03:00
Общество

Парламентарии Алтайского края признали, наступил перелом с главной проблемой региона

Благодаря совместной работе депутатского корпуса и Правительства Алтайского края удалось повысить доходы населения
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Глава Алтайского края Виктор Томенко представил парламенту и общественности отчет о деятельности Правительства региона по развитию Алтайского края в 2019 году. Основным тезисом выступления стала мысль о важности реализации нацпроектов, которые выступили катализатором для всей страны и региона.

Так, из 12 реализуемых в стране нацпроектов Алтайский край участвует в 11. Получается, что в регионе действует 52 из 67 проектов, утвержденных на уровне страны. На их исполнение в прошлом году было направлено более 16 млрд рублей, из них 12,7 млрд рублей – федеральные средства и почти 4 – краевые. Порядка 14 млрд рублей перечислены на три основных нацпроекта: «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Еще один момент, который был зафиксирован в докладе, - назначение Виктора Томенко главой рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство». По мнению губернатора, это говорит о признании роли Алтайского края как одного из лидеров АПК. Напомним, недавно губернатор заявил, что регион поставляет свою продукцию как в большинство городов России, так и в 60 других стран.

Парламентарии в свою очередь отметили, что итогом совместной работы депутатского корпуса и Правительства Алтайского края стал перелом в главной проблеме региона– низких доходах жителей края.

Сумма бюджетного финансирования региона за последние два года увеличилось на 25% и за 2019 год составило 126 млрд. рублей.

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