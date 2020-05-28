2020-05-28T15:19:54+03:00
Общество

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Разработчики обратили отдельное внимание на безопасность пользователей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10Фото: REUTERS
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Корпорация Microsoft выпустила новое масштабное обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update. Об этом сообщается на сайте компании.

«Майское обновление предлагает множество новых функций, которые могут сэкономить ваше время, повысить производительность и позволить отдохнуть», - сообщают разработчики, отмечая, что обратили отдельное внимание на безопасность пользователей.

Теперь владельцы операционной системы смогут настроить вход через пин-код, отпечаток пальца и по лицу.

Одним из главных новшеств стала поддержка второй подсистемы (WSL2) со встроенным Linux-ядром, которое будет обновляться через «Центр обновления Windows», а пользователи смогут создать его собственную версию.

Кроме того, предоставлена возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, а также обновлен голосовой помощник Cortana, улучшена производительность системы и встроенного браузера Edge.

Отмечается добавление набора API DirectX 12 Ultimate - надстройка обеспечивает отображение более плавной графики с повышенной детализацией в играх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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