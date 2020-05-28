2020-05-28T17:04:25+03:00
В мире

Появилось видео падения метеорита в Армении

Падение космического тела сопровождалось вспышкой [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Метеорит видели многие жителиМетеорит видели многие жителиФото: Кадр видео
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Появилось видео метеорита, который упал крупный метеорит. Вечером 27 мая местные жители увидели летящий с неба светящийся шар, при столкновении с землей, произошла вспышка. Пользователи соцсетей стали делиться догадками, но официально комментарий дали в Армгидрометцентре только на следующий день:

- Падение вчерашнего крупного метеорита на участке Раздан — Анкаван,- написал начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян и опубликовал видео, на котором видно тот самый метеорит.

Те, кто тоже видел метеорит, предлагали отправиться на место падения небесного тела и "собирать куски", другие упрекали власти и ученых за молчание, когда все обсуждали событие, никто не стал подтверждать людям, что светящийся шар и был метеоритом.

- Метеорит - заключительный акт этого кошмарного года,- с печальной иронией написали комментарий к видео пользователи соцсетей.

За неделю до этого, 18 мая, метеорит упал в Красноярском крае.

В Армении упал метеорит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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