Собянин: пик распространения коронавируса в Москве позади

28 Май 2020 2020-05-28T17:19:04+03:00

Однако московский мэр считает, что режим ограничений может сохранится до появления вакцины

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Пик распространения коронавируса в Москве позади. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин, отметив, что город «был на грани».

«Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. Но мы прошли его благодаря совместным усилиям. Пик миновал», - заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия-24».

Однако Собянин не исключил, что режим ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, может сохраниться до появления вакцины. Кроме того, он отметил, что столичные власти планируют сохранить временные многофункциональные центры для пациентов с коронавирусной инфекцией на случай второй волны заражений.

«Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны», - отметил Собянин.

Напомним, ранее о том, что пик заболеваемости коронавирусом в России считается пройденным, сообщил российский лидер Владимир Путин, отметив, что наша страна продолжает получать от ряда стран предложения о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU