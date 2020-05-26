Путин: пик заболеваемости коронавирусом в России считается пройденным

26 Май 2020 2020-05-26T15:08:34+03:00

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России считается пройденным. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин

Напомним, российский лидер сообщил о стабилизации ситуации в России и указал на постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Позже глава Рспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато. По ее словам, суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU