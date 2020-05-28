Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T19:26:02+03:00

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Рестораны, кафе и торговые центры в Подмосковье в первую неделю июня останутся закрытыми, однако откроются парки для прогулок. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Открытие кафе, ресторанов и ТЦ в Подмосковье преждевременно и опасно», - отметил он.

Глава Московской области отметил, что парках обязательно нужно будет надевать маски. Соответствующие постановление выйдет вечером в четверг, 28 мая. Что касается спортивных и детских площадок, то их открывать пока не планируют

В Подмосковье идет постепенное снятие ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, с 18 мая в Московской области возобновили работу компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, а также автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

С 25 мая в регионе заработали офисы продаж квартир и автомобилей. Кроме того, возобновили работу услуги каршеринга при условии аренды автомобиля на срок не менее пяти дней. Также в регионе началось постепенное открытие МФЦ. По словам губернатора, МФЦ для физических лиц откроются с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU