В Латвии противники строительства здания спецслужб выстроились в "живую цепь"

28 Май 2020 2020-05-28T19:25:00+03:00

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В Риге прошла акция против строительства нового здания Службы государственной безопасности (СГБ). Строение планировали построить на территории бывшего велотрека Marss, вырубив растущие деревья. Однако против этого выступили активисты.

Участниками акции стали около 400 человек 16 различных организаций, которые ранее смогли собрать более 15 500 подписей жителей района. Из-за пандемии коронавируса акция проходила в формате 16 отдельных пикетов, в каждом из которых принимали участие до 25 человек. Причем, активисты добросовестно соблюдали социальную дистанцию.

- Мы не против здания. Служба госбезопасности решила построить здесь свое новое строение. Но ведь можно здание построить и в другом, менее зеленом месте, - обозначили свои требования участники акции.

Они предложили отдать Госбезопасности одно из многочисленных пустующих зданий, а на месте велотрека открыть прекрасный парк, еще больше его озеленив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781848" frameborder="0"></iframe> В Риге противники строительства нового здания спецслужб выстроились в «живую цепь».

ИСТОЧНИК KP.RU