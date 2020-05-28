США изобрели новый способ авиабомбежек

28 Май 2020 2020-05-28T22:31:05+03:00

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Пентагон провел новые испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов. Метод применения такой технологии неясен, но предположительно, после выхода из лайнера при помощи парашюта платформа начинает поворачиваться вертикально, а после запускаются закреплённые на ней боеприпасы.

Как пишет издание The Drive, разработке дали название CLEAVER, которая расшифровывается как «грузовой расходуемый летательный аппарат воздушного запуска с увеличенной дальностью полета»

По данным ведомства, тесты новой системы состоялись еще в январе. Испытания были проведены на двух типах военно-транспортных самолетов С-17 Globenaster и C-130 Hercules

Оружие, которое выглядит как платформа с парой боеприпасов, закреплённых на ней, является неуправляемым, дальнобойным, высокоточным и предназначено для уничтожения как движущихся, так и стационарных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU