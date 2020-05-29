В Госдуме раскритиковали слова американского посла о водной блокаде Крыма

29 Май 2020 2020-05-29T07:25:46+03:00

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Предложение бывшего посла США в Украине Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма в Госдуме посчитали циничным и неадекватным. Представители Ассамблеи славянских народов Крыма заявили, что предложение Хербста объясняет почему не все в мире любят американцев.

- Можно только удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины, - сказал депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.

Он также отметил, что Вашингтон своими указаниями и инструкциями о внешнеполитических отношениях унижает Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU