"Насосался нашей крови и отвалился": Доктор Мясников объяснил, почему слабеет коронавирус в России
Вместе с ростом количества заражённых коронавирусом в России снижается способность вируса заражать и убивать, сообщил телеведущий и врач Александр Мясников в своей социальной сети.
Врач отметил, что коронавирус фильтруется через иммунные силы, борется с ними и его сила снижается с каждым попаданием в новый организм.
Доктор Мясников также подчеркнул, что в России спадает волна эпидемии, а большинство случаев заражения уже проходит либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.
- Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго, - добавил Мясников.
ИСТОЧНИК KP.RU