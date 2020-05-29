2020-05-29T08:06:33+03:00
Коронавирус Covid-19

"Насосался нашей крови и отвалился": Доктор Мясников объяснил, почему слабеет коронавирус в России

Специалист считает, что волна эпидемии спадает, а COVID-19 фильтруется через иммунные силы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доктор Мясников считает, что в России эаидемия пошла на спад, однако важно сохранить ограничительные мерыДоктор Мясников считает, что в России эаидемия пошла на спад, однако важно сохранить ограничительные мерыФото: Иван ПРОХОРОВ
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Вместе с ростом количества заражённых коронавирусом в России снижается способность вируса заражать и убивать, сообщил телеведущий и врач Александр Мясников в своей социальной сети.

Врач отметил, что коронавирус фильтруется через иммунные силы, борется с ними и его сила снижается с каждым попаданием в новый организм.

Доктор Мясников также подчеркнул, что в России спадает волна эпидемии, а большинство случаев заражения уже проходит либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.

- Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго, - добавил Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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