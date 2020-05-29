Санитара-волонтера ранили в детском доме в Клине

29 Май 2020 2020-05-29T10:53:42+03:00

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Все случилось ранним утром 28 мая. Скорую помощь вызвали в детский дом-интернат, находящийся в селе Спас-Заулок городского округа Клин. Прибывшие на место врачи увидели окровавленного мужчину, которым оказался 40-летний Иван В.* - санитар-волонтер, работавший в этом детском интернате. Раненного Ивана срочно увезли на скорой помощи в больницу.

- В Клинскую городскую больницу поступил 40-летний Иван В.* Мужчину доставили каретой скорой помощи с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Пострадавшему экстренно провели операцию. После операции полиции не удалось опросить мужчину и взять пояснения о случившемся из-за его самочувствия, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU