«Газпром» озвучил сумму белорусского долга за газ

29 Май 2020 2020-05-29T17:13:27+03:00

Компания готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с задолженностью

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер озвучил сумму долга Белоруссии за газ и сообщил о готовности компании начать переговоры по поставкам голубого топлива в 2021 году, но после урегулирования вопроса с задолженностью

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», - сообщил глава «Газпрома»

Ранее премьер-министры России Михаил Мишустин и глава белорусского правителсьства Сергей Румас сообщили, что поручат главам энергетических ведомств продолжать переговоры по вопросу цен на газ для Белорусси. Миллер отметил, что позиция российской стороны была изложена в письме, которое отправлен министру энергетики Белоруссии.

Напомним, Армения и Белоруссия настаивают на одинаковых тарифах на газ в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил, что единый тариф на поставку газа можно вводить только на едином рынке, но пока такой интеграции в ЕАЭС нет

ИСТОЧНИК KP.RU