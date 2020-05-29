Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в онлайн-формате

29 Май 2020 2020-05-29T17:40:11+03:00

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Все-таки в онлайне… Министерство просвещения РФ определилось с формой выпускных вечеров в школах, которые рекомендуется провести 27 июня. Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса».

В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы. Очные мероприятия могут пройти лишь в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

«Выпускной бал – прекрасная традиция, она объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов, - отметил Министр просвещения Сергей Кравцов. - Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. При этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или педагогов, а, к сожалению, в большинстве регионов ещё сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация… Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем».

Также на этой неделе в стране продолжаются мероприятия, посвящённые «Последнему звонку». Ранее Большой праздничный марафон в поддержку выпускников в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте» собрал на одной площадке школьников, родителей и педагогов. К марафону видеопоздравлений подключаются участники от Дальнего Востока до Калининграда, собрав на сегодняшний день более 2 миллионов зрителей. В акциях и флешмобах с благодарностями педагогам и поздравлениями выпускников уже приняли участие свыше полумиллиона участников, и их количество непрерывно растёт.