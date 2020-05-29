Темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России снизились в 11,8 раза

29 Май 2020 2020-05-29T19:33:29+03:00

Голикова сообщил, что коэффициент распространения заболевания сейчас ниже единицы

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Темпы прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Коэффициент распространения коронавируса в России теперь стал ниже единицы. Однако Голикова отметила, что сейчас важно, чтобы этот показатель был не единица, а 0,5.

«Самое главное для нас — максимальное спасение человеческих жизней, это удается нашим врачам, спасибо им», - отметила она

Кроме того вице-премьер рассказала о доле бессимптомных пациентов с коронавирусом в России. По ее словам, этот показатель вырос в 2,6 раза.

Напомним, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 8 572 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 380 заболевших (то есть 39,4%) не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в стране выявлено 387 623 инфицированных в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU