2020-05-29T19:33:23+03:00
Экономика

Российские авиакомпании может ждать национализация, считает эксперт

Денег, выделенных на их спасение из бюджета, явно недостаточно
Елена ОДИНЦОВА
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Покупателем «ЮТэйр» может стать правительство Тюменской областиПокупателем «ЮТэйр» может стать правительство Тюменской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты не исключают национализацию как одну из мер поддержки российских авиакомпаний. Таким путем уже пошли в Европе. Крупнейшая немецкая авиакомпания - «Люфтганза» - получит от государства помощь в размере 9 млрд евро. Взамен государству отойдет 20% акций авиакомпании.

- У нас покупателем «ЮТэйр» может стать правительство Тюменской области. Такие переговоры уже давно шли, поскольку компания балансирует на грани банкротства последние лет пять, - рассказал kp.ru президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По мнению эксперта, также не исключено, что при углублении кризиса Свердловская область войдет в капитал «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что правительство Сахалинской области, возможно, выкупит у «Аэрофлота» его дальневосточную «дочку» - «Аврору». Сахалинские власти уже имеют долю в капитале этой авиакомпании, теперь предположительно она будет расширена.

На поддержку авиакомпаний из резервного фонда правительства выделено 23,4 млрд рублей. Пока обещанные компенсации за потери в феврале-апреле получили компании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот — российские авиалинии», «Россия» и «Аврора»), - 7,89 млрд рублей. Эксперты говорят, что эта сумма — ничтожная в сравнении с реальными затратами на лизинг, стоянку и обслуживание самолетов.

Подробнее о том, как российские авиакомпании будут выходить из нынешнего пике и чем это может обернуться для пассажиров, читайте в материале kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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