Платная ручная кладь и сокращение маршрутов: как авиакомпании будут выходить из крутого пике

С 1 июня возобновляет полеты «Победа», полностью прекратившая их из-за коронавируса. И сам «Аэрофлот», как сообщают в пресс-службе, в июне рассчитывает приступить к постепенному восстановлению объемов перевозок, в первую очередь — внутри России. Подтягиваются и другие перевозчики. Впрочем, уже понятно, что это лето переживут не все наши авиакомпании.

ЧТО ИМЕЕМ: ПОЛЕТЫ В ПРОЛЕТЕ

Таких показателей, как в нынешнем апреле, еще никогда не было. Внутренние перевозки пассажиров, по данным Росавиации, сократились на 87% к апрелю 2019 года, международные — почти до нуля (перевезено 21,9 тысяч человек вместо почти 4 миллионов в прошлогоднем апреле).

Есть и неожиданности. На первое место по объему пассажирских перевозок вышла «Сибирь» (S7) - оттеснив «Аэрофлот — российские авиалинии» на второе. В Росавиации объясняют это, в частности, объединением «Сибири» и «Глобуса» (обе компании и раньше летали под единым брендом S7, но финансовые и летные показатели учитывались отдельно).

И еще момент: на пять крупнейших авиакомпаний теперь приходится почти 80% пассажирооборота. Подобная тенденция была и раньше — но все же не в таких пропорциях (65,7% в прошлом апреле).

На поддержку авиакомпаний из резервного фонда правительства выделено 23,4 млрд рублей. Но деньги, как жалуются авиаторы, доходят до них медленно. Пока обещанные компенсации за потери в феврале-апреле получили компании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот — российские авиалинии», «Россия» и «Аврора»), - 7,89 млрд рублей (но эксперты говорят — только группе «Аэрофлот» на покрытие расходов надо бы около 60 млрд). Еще с десяток авиаперевозчиков, также запросивших госпомощь, стоят в очереди.

Но если флагманов - «Аэрофлот» и S7 — хотя бы готовы на льготных условиях кредитовать банки, то большинству остальных на это рассчитывать не приходится.

«Аэрофлот» в июне рассчитывает приступить к постепенному восстановлению объемов перевозок, в первую очередь — внутри РоссииФото: Мария ЛЕНЦ

ЧТО БУДЕТ: АЛЬЯНСЫ И «ГУБЕРНАТОР, ПОМОГИ»

По прогнозам экспертам, придет в себя и вернется к прежним объемам перевозок наша авиаотрасль в лучшем случае через полтора-два года, в худшем — лет через пять. И дело не только в том, что непонятно, когда откроют границы и когда хотя бы наши курорты перестанут пугать туристов перспективой «отдохнуть» две недели в обсерваторе.

- Перспективы восстановления мировой экономики и туристической отрасли тоже кажутся туманными. А российская господдержка экономики в относительном размере в 3,5 раза ниже китайской и в 10 раз ниже немецкой. Восстановление нашей экономики и доходов населения затянутся, затянется и восстановление спроса на авиабилеты, - говорит президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Вероятно, до конца лета мы увидим банкротства компаний, из тех, что не входят в число лидеров, и перераспределение маршрутов в пользу крупных перевозчиков, прежде всего группы "Аэрофлот".

- В будущем возможно слияние небольших авиакомпаний в альянсы для сохранения географии полетов, но при этом сокращения финансовой нагрузки, - прогнозирует гендиректор «Карго Сервис Центр» Сергей Соловьёв.

Не исключают эксперты и усиления роли государства в авиасекторе — покупку акций перевозчиков, которым нельзя дать загнуться. Нет, это не означает, что останется один большой «Аэрофлот». В роли спасателей придется выступать региональным властям — по принципу «вам надо, чтоб к вам летали — вы и платите».

В середине мая стало известно о том, что «Аэрофлот» не против избавиться от своей дальневосточной «дочки» - «Авроры». Ее может выкупить правительство Сахалинской области, которому уже принадлежит часть акций этой компании.

- Вероятным покупателем «ЮТэйр» может стать правительство Тюменской области. Такие переговоры уже давно шли, - прогнозирует Виталий Манкевич. - Не исключено, что при углублении кризиса Свердловская область войдет в капитал «Уральских авиалиний».

ЧТО ЖДЕТ ПАССАЖИРОВ

Первое возможное последствие — сокращение маршрутной сети. Наши компании вроде как сейчас должны рваться летать внутри страны. Они и рвутся — летать на курорты Краснодарского края и в Крым. За перелеты местные и между далеко не туристическими регионами, которые и в «мирное» время были в основном убыточными, - никаких битв. Те маршруты, которые не субсидируются государством, пойдут под нож.

Последствие номер два — прекратится обновление авиапарка. За лизинг имеющихся самолетов нечем платить, какие уж там новые современные борта.

На первое место по объему пассажирских перевозок вышла «Сибирь» (S7) - оттеснив «Аэрофлот — российские авиалинии» на второеФото: Александр ГЛУЗ

И последствие третье, которое прогнозируют эксперты, - в «базовую» цену билета будет входить еще меньше услуг. Авиакомпаниям предстоит решить непростую задачу - хоть как-то вылезти из убытков, не повышая резко стоимость билетов (иначе в нынешней ситуации вообще никто с ними не полетит). Как? За последние годы мы уже познакомились с платным багажом, отсутствием питания на борту и необходимостью доплачивать за то, чтобы всей семьей сидеть на соседних местах. Эксперты прогнозируют, что следом, скорее всего, исчезнут привычные стойки регистрации в аэропортах. Только автоматы для самостоятельной регистрации и оформления багажа. Живой сотрудник — за дополнительную плату. Есть предположение, что платной может стать ручная кладь, которая кладется на верхние полки…

А КАК У НИХ

- Крупнейшая немецкая авиакомпания - «Люфтганза» - получит от государства помощь в размере 9 млрд евро. Взамен государству отойдет 20% акций авиакомпании.

- На днях о банкротстве объявила крупнейшая латиноамериканская авиакомпания — LATAM. Правда, полеты она пока не прекращает.

- Британский лоукостер EasyJet планирует сократить до 30% сотрудников. В Ryanair, другом известном лоукостере, предполагают уволить 15%, в Wizzair — около 20%.