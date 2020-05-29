Экс-модель PlayBoy хочет купить футбольный клуб и решить все его проблемы

29 Май 2020 2020-05-29T19:52:24+03:00

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Бывшая модель PlayBoy Анамария Продан выразила желание купить румынский футбольный клуб «Германштадт». После завершения карьеры модели Продан переквалифицировалась в футбольного агента и, судя по всему, неплохо преуспевает в новом деле.

«Германштадт» занимает третье место в плей-офф за право остаться в высшей лиге чемпионата Румынии. Однако сейчас клуб переживает не лучшие времена. Его долг перед игроками составляет уже 700 тысяч евро. Если ситуация никак не изменится, то в скором времени «Германштадт» будет лишен лицензии, пишет Gazeta Sporturilor.

- Задолженность по зарплатам не превышает трех месяцев. Игроки оповещены, что мы намерены погасить все долги, - заявляет пресс-служба «Германштадта»

Дабы поправить финансовое положение руководители клуба начали поиски потенциального инвестора. На предложение откликнулась Анамария Продан, заявившая, что готова погасить все долги «Германштадта» и гарантировать клубу финансовую стабильность. Она заявила о желании заключить сделку сразу же после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Несколько лет назад Анамария Продан уже проявляла себя в качестве футбольного агента. В 2016 году она помогла футболисту Николае Станчу перейти из румынского «Стяу» в бельгийский «Андерлехт». Трансфер стоил 10 миллионов евро, что стало самой дорогой сделкой в истории румынского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU