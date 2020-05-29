Россия не вошла в список стран, которым Греция откроет границу с 15 июня

29 Май 2020 2020-05-29T20:22:46+03:00

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С 15 июня Греция открывает границы 29 странам, однако России пока нет в их числе.

- Список из 29 стран был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов, и с учетом сделанных в четверг объявлений Европейского агентства по авиационной безопасности, - сообщает Греческая национальная организация туризма.

Уточняется, что границы будут открыты в Афинах и Салониках. Оттуда будут выполняться международные рейсы.

В список вошли Германия, Австралия, Австрия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Болгария и другие страны.

Туристов, приезжающих из этих государств будут выборочно тестировать на коронавирус в аэропорту. Кроме того, на них распространяются все действующие в стране ограничения.

Постепенно в список будут вноситься изменения в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Ожидается, что 1 июля он будет существенно расширен.

ИСТОЧНИК KP.RU