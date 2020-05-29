2020-05-29T22:34:52+03:00
В мире

Трамп назвал виновных в распространении коронавируса

По словам американского лидера, Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обвинил в распространении коронавирусной инфекции власти Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)

«Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру», - заявил американский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Трамп также сообщил, что Вашингтон прекращают все отношения со Всемирной организация здравоохранения. По словам главы Белого дома, Китай «полностью контролирует» организацию, однако платит ей лишь 40 млн долларов в год, в то время как США платят примерно 450 млн долларов в год.

«США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы», - добавил Трамп

ИСТОЧНИК KP.RU

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