2020-05-29T22:23:39+03:00
В мире

Трамп заявил, что США прекращают отношения с ВОЗ

Американский лидер не хочет финансировать организацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращают все отношения со Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). Такое решение американский лидер объяснил тем, что ВОЗ отказалась провести нужные ей реформы, хотя, по его словам, Штаты представляли детальный план реформ, но в организации отказались пойти навстречу.

«Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения», - заявил глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что Штаты не намерены финансировать ВОЗ и перенаправят средства в другие организации. Кроме того, он напомнил, что ранее Вашингтон выделял организации примерно 450 млн долларов, в то время как Пекин - 40 млн долларов.

Напомним, ранее В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию. Дело в том, что средства направляют на борьбу с эпидемиями, преимущественно в развивающиеся страны, где вспышки болезней по разным причинам происходят чаще всего. Если не принимать никаких мер, то начавшиеся локальная эпидемия, новые болезни рано или поздно могут выйти за пределы одной страны. Так произошло с коронавирусом.

Представитель ВОЗ в Африке Михель Яо рассказал, что около 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов организации, из них 20% поступает от США

ИСТОЧНИК KP.RU

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