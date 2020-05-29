2020-05-29T23:44:24+03:00
Общество

Полиция возбудила уголовное дело против россиян, гревших еду на Вечном огне

Дело возбудили по статье за надругательство над телами умерших
Ксения АНУФРИЕВА
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Полиция возбудила уголовное дело против россиян, гревших еду на Вечном огнеПолиция возбудила уголовное дело против россиян, гревших еду на Вечном огнеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Правоохранительный органы возбудили уголовное дело в отношении россиян, которые разогревали еду в ведре прямо на Вечном огне в Одинцово. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по Московской области.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные лица в подмосковном Одинцово грели еду в ведре прямо на огне мемориала. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса России за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Хулиганы 28 мая зашли на Мемориал Воинской Славы и разогревали субстанцию в ведре на Вечном огне, размешивая содержимое палкой и встав ногами на звезду.

- Сейчас полицейские устанавливают граждан, причастных к совершению данного преступления, и проводят задержание преступников, - рассказала глава пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Как ранее писал сайт kp.ru, похожий инцидент случился в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, где компания молодых хулиганов устроили «шашлыки» на вечном огне. На утро после совершения преступления местные жители нашли у мемориала кучу брошенных шампуров и упаковку от сосисок. Полицейский установили, что осквернил память погибших в исторических событиях, приготовив пищу на объекте культурного наследия, 36-летний мужчина в компании девушек 22 и 23 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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