В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

30 Май 2020 2020-05-30T04:43:14+03:00

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Решение о том, состоится ли запуск нового американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции в субботу, 30 мая, будет принят только утром. Об этом рассказал глава космического агентства США НАСА Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

- Решение по погодным условиям на тестовые полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на эту субботу пока что нет. Мы рассмотрим ситуацию утром, - написал руководитель НАСА. При этом в официальном блоге управления сообщается, что SpaceX запросила возможность резервного запуска только 2 июня этого года.

Накануне Джим Брайденстайн говорил, что шансы на благоприятные условия для запуска Crew Dragon 30 мая составляют около 50 процентов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, старт корабля с астронавтами изначально планировали провести 27 мая, в среду, однако от этой идеи в последний момент отказались из-за неблагоприятных и нестабильных погодных условий на мысе Канаверал во Флориде, откуда должен был осуществиться запуск. Если корабль не смогут запустить и в эту субботу, то следующий резервный день – 31 мая, воскресенье, а следующие потенциальный даты запуска намечены на 2 и 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU