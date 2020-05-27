2020-05-27T14:54:37+03:00
Наука

Первый в истории запуск Crew Dragon с астронавтами 27 мая 2020: прямая онлайн трансляция

США отправляют к МКС первый за 9 лет пилотируемый корабль. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию [видеотрансляция с 23:33]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Crew Dragon доставит астронавтов на МКСCrew Dragon доставит астронавтов на МКСФото: EAST NEWS
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27 мая американские астронавты отправятся на Международную космическую станцию. Впервые за девять лет их доставит туда не российский "Союз", а американский корабль Crew Dragon компании SpaceX. К этому полету компания Илона Маска готовилась все 18 лет с момента своего создания. Сайт Kp.ru будет вести прямую трансляцию события, так что зрители смогут увидеть пуск в режиме реального времени.

Корабли серии Crew Dragon уже прошли несколько испытаний, один из них даже побывал на МКС, правда, только в качестве грузовика. Сейчас же в космос полетят живые люди. До этого все корабли SpaceX были беспилотными.

Запуск Crew Dragon пройдет в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Впервые в истории он будет произведен без зрителей, чему виной продолжительная пандемия. За стартом будут наблюдать лишь некоторые журналисты и операторы. Возможно, мероприятие также посетит президент США Дональд Трамп.

Запуск запланирован на 23:33 по московскому времени. На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9, также спроектированная SpaceX.

Через девять минут после старта корабль отделится от второй ступени ракеты-носителя и начнет самостоятельное путешествие к МКС. В целом полет до станции займет около 19 часов. За это время астронавты проверят возможность ручного управления кораблем.

Экипаж первого пилотируемого корабля Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA. Это Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Каждый из них имеет за плечами по два космических полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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