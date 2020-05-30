Волна банкротств в США стала крупнейшей с 2009 года

30 Май 2020 2020-05-30T10:16:35+03:00

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В США на фоне пандемии коронавируса произошла самая мощная с Великой рецессии в 2009 году волна банкротств. За май 2020 года заявку на процедуру банкротства подали 27 компаний, а объём невыполненных обязательств организаций оценивается в по меньшей мере 50 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU