Волна банкротств в США стала крупнейшей с 2009 года
В мае о своём разорении заявили 27 компаний
США накрыла самая мощная волна банкротств с 2009 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США на фоне пандемии коронавируса произошла самая мощная с Великой рецессии в 2009 году волна банкротств. За май 2020 года заявку на процедуру банкротства подали 27 компаний, а объём невыполненных обязательств организаций оценивается в по меньшей мере 50 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
ИСТОЧНИК KP.RU