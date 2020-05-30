2020-05-30T14:27:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве сообщили, когда приходят в норму лёгкие после заражения коронавирусом

Главный пульмонолог России оценил безопасность ношения масок
Ася КУЗНЕЦОВА
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Специалист рассказал, что маски спасут от заражения даже при близком общенииСпециалист рассказал, что маски спасут от заражения даже при близком общенииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лёгкие у половины пациентов, перенёсших коронавирус, возвращаются в норму через три недели после выздоровления, сообщил главный пульмонолог России Сергей Авдеев.

- Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в лёгких. А в больницы попадают самые тяжёлые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжёлых последствий, - рассказал Авдеев "Интерфаксу".

Он также назвал ношение масок и перчаток на улице "неполезной", но необходимой мерой предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. Специалист отметил, что при приближении людей на расстояние меньше двух метров маски спасут от заражения.

Кроме того, пульмонолог надеется на влияние тёплой погоды на распространение коронавируса. Предсказывать сроки наступления второй волны эпидемии, по его мнению, ещё рано.

- Говорить пока рано, это осень, вторая половина осени, будет связано с распространением других ОРВИ, но это - прогнозы. Может, случится, может - нет, - заключил Авдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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