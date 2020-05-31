2020-05-30T23:40:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года составило 38238 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Всего с начала эпидемии ковид выявили уже у 38238 человекВсего с начала эпидемии ковид выявили уже у 38238 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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В Московской области за сутки положительные тесты на коронавирус сдали 735 человек. Всего с начала эпидемии ковид выявили уже у 38238 человек.

При этом стоит отметить, что среди пациентов подмосковных больниц немало людей не только из других регионов России, но и стран.

«В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа, - рассказали в областном Оперативном штабе. - За все время в Подмосковье было выявлено 3 437 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе - из Москвы».

За сутки вылечились 387 человек. Повторные тесты показали, что в их организмах больше нет коронавирусной инфекции. За весь период выписаны уже более 7,7 тысяч пациентов.

Также за сутки зафиксировали 24 летальных исхода. Список жертв коронавирусной инфекции на территории Московской области вырос до 424.

Напомним, при этом в Московской области уменьшается число госпитализаций. Региональные власти приняли решение с 1 июня открыть МФЦ для обслуживания физических лиц и непродовольственные магазины размером до 400 квадратных метров, а с 3 июня в Подмосковье заработают парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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