2020-05-30T23:51:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 31 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Самый большой за сутки прирост медики зафиксировали в ПодольскеСамый большой за сутки прирост медики зафиксировали в ПодольскеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За сутки в Московской области 735 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии - уже более 38,2 тысяч.

Самый большой за сутки прирост медики зафиксировали в Подольске. Плюс 103 новых пациента. К слову, этот Подольск продолжает лидировать в списке городских округов Подмосковья по числу заболевших. ТОП-10 таких муниципалитетов выглядит следующим образом:

1. Подольск - 2235 (+103)

2. Красногорск - 1946 (+18)

3. Королев - 1855 (+36)

4. Одинцово - 1733 (+0)

5. Люберцы - 1474 (+19)

6. Мытищи - 1306 (+16)

7. Балашиха - 1265 (+16)

8. Коломна - 1234 (+31)

9. Сергиев Посад - 1151 (+0)

10. Химки - 1072 (+5)

Напомним, с 1 июня в Подмосковье откроются непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход и площадь до 400 квадратных метров, а МФЦ начнут принимать физических лиц. Кроме того, с 3 июня в регионе заработают парикмахерские. При этом в Московской области по-прежнему действует масочный режим. В подмосковном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что в общественном транспорте подавляющее большинство пассажиров передвигается в масках.

«98% пассажиров - в электропоездах и 99% - в автобусах», - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над Тайроном Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Найдена тайная страница принца Гарри в социальных сетях
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года составило 38238 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года составило 178196 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня
Более 70 человек задержали в Нью-Йорке во время протестов из-за смерти афроамериканца
Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок
Белый дом заявил о намерении обсудить «будущее Китая» на саммите
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»
Специалисты спрогнозировали цены на туристические путевки в России
Сергей Крикалев объяснил разницу между Crew Dragon и российским «Орлом»
Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космос
Жители Аргентины устроили акции протеста «за» и «против» карантина по коронавирусу
Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября
О погоде в Москве на 31 мая 2020 года рассказали синоптики
Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon