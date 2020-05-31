Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом

31 Май 2020 2020-05-30T23:51:45+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 31 мая 2020

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За сутки в Московской области 735 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии - уже более 38,2 тысяч.

Самый большой за сутки прирост медики зафиксировали в Подольске. Плюс 103 новых пациента. К слову, этот Подольск продолжает лидировать в списке городских округов Подмосковья по числу заболевших. ТОП-10 таких муниципалитетов выглядит следующим образом:

1. Подольск - 2235 (+103)

2. Красногорск - 1946 (+18)

3. Королев - 1855 (+36)

4. Одинцово - 1733 (+0)

5. Люберцы - 1474 (+19)

6. Мытищи - 1306 (+16)

7. Балашиха - 1265 (+16)

8. Коломна - 1234 (+31)

9. Сергиев Посад - 1151 (+0)

10. Химки - 1072 (+5)

Напомним, с 1 июня в Подмосковье откроются непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход и площадь до 400 квадратных метров, а МФЦ начнут принимать физических лиц. Кроме того, с 3 июня в регионе заработают парикмахерские. При этом в Московской области по-прежнему действует масочный режим. В подмосковном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что в общественном транспорте подавляющее большинство пассажиров передвигается в масках.

«98% пассажиров - в электропоездах и 99% - в автобусах», - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU