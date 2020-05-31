Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом
За сутки в Московской области 735 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии - уже более 38,2 тысяч.
Самый большой за сутки прирост медики зафиксировали в Подольске. Плюс 103 новых пациента. К слову, этот Подольск продолжает лидировать в списке городских округов Подмосковья по числу заболевших. ТОП-10 таких муниципалитетов выглядит следующим образом:
1. Подольск - 2235 (+103)
2. Красногорск - 1946 (+18)
3. Королев - 1855 (+36)
4. Одинцово - 1733 (+0)
5. Люберцы - 1474 (+19)
6. Мытищи - 1306 (+16)
7. Балашиха - 1265 (+16)
8. Коломна - 1234 (+31)
9. Сергиев Посад - 1151 (+0)
10. Химки - 1072 (+5)
Напомним, с 1 июня в Подмосковье откроются непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход и площадь до 400 квадратных метров, а МФЦ начнут принимать физических лиц. Кроме того, с 3 июня в регионе заработают парикмахерские. При этом в Московской области по-прежнему действует масочный режим. В подмосковном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что в общественном транспорте подавляющее большинство пассажиров передвигается в масках.
«98% пассажиров - в электропоездах и 99% - в автобусах», - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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