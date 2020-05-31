Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»

31 Май 2020 2020-05-31T04:54:45+03:00

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Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что ему и его жене Валерии отправили «гуманитарную помощь» в виде нескольких упаковок дешевой лапши быстрого приготовления.

Напомним, ранее продюсер сообщил, что многие российские артисты и их представители оказались в тяжёлой ситуации из-за пандемии коронавируса и введенных властями ограничений, поскольку все концерты и гастроли были отменены. По словам Пригожина, молодых артистов лишили возможности зарабатывать.

После этого партия «Коммунисты России» сообщила, что отправила продюсеру и его супруге певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких упаковок «доширака» из-за жалоб артистов на тяжелое материальное положение.

- Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели и предлагаем действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод, — обратились коммунисты к продюсеру.

Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" назвал эти сообщения провокацией.

- Я даже не понимаю, о чем вообще идет речь. Меня сегодня все об этом спрашивают, а я не знаю. Какая гуманитарная помощь, зачем. Вот поверьте – не знаю, - сказал продюсер.

Он также заявил, что в данной истории оказался «крайним», ведь, говоря о тяжелом материальном положении российских артистов, он пытался помочь им, а не просил помощи у кого-то для себя или своей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU