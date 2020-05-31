Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что ему и его жене Валерии отправили «гуманитарную помощь» в виде нескольких упаковок дешевой лапши быстрого приготовления.
Напомним, ранее продюсер сообщил, что многие российские артисты и их представители оказались в тяжёлой ситуации из-за пандемии коронавируса и введенных властями ограничений, поскольку все концерты и гастроли были отменены. По словам Пригожина, молодых артистов лишили возможности зарабатывать.
После этого партия «Коммунисты России» сообщила, что отправила продюсеру и его супруге певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких упаковок «доширака» из-за жалоб артистов на тяжелое материальное положение.
- Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели и предлагаем действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод, — обратились коммунисты к продюсеру.
Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" назвал эти сообщения провокацией.
- Я даже не понимаю, о чем вообще идет речь. Меня сегодня все об этом спрашивают, а я не знаю. Какая гуманитарная помощь, зачем. Вот поверьте – не знаю, - сказал продюсер.
Он также заявил, что в данной истории оказался «крайним», ведь, говоря о тяжелом материальном положении российских артистов, он пытался помочь им, а не просил помощи у кого-то для себя или своей семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU