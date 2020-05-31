31 Май 2020 2020-05-31T10:00:11+03:00

В Москве вылечили еще 1 855 пациентов с коронавирусом Фото: Лилия ЗАХАРОВА

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В Москве за минувшие сутки выздоровели еще 1 855 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число вылечившихся в столице достигло 80 179. Такие данные в воскресенье, 31 мая, привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179» - сообщила помощник столичного мэра.

Ракова отметила, что для подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции, врачи обязательно проводят специальные исследования, а при выписке вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для лечения зараженных COVID-19.

Также, согласно последним данным, за сутки в столице скончались 69 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, и по состоянию на 31 мая общее число жертв инфекции возросло до 2 477.

ИСТОЧНИК KP.RU