Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon
В «Роскосмосе» приветствовали успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который отправился к Международной космической станции в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.
Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что сейчас очень важно наличие нескольких возможностей долететь до Международной космической станции и иметь как миниму две транспортные системы, которые смогут доставить экипажи разных стран на борт станции.
«Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», - написал представитель Роскосмоса на своей странице Twitter.
Напомним, старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая. Стыковка с МКС ожидается в воскресенье 31 мая. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться Crew Dragon и назвал американский корабль великим достижением. Отметим, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в корпорации «искренне порадуются за американцев, если начнет летать их Crew Dragon»
«Историческую миссию» SpaceX перенесли на 30 мая из-за погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU