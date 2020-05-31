Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon

31 Май 2020 2020-05-31T12:57:18+03:00

В корпорации отметили важность наличия двух транспортных систем для доставки экипажей к МКС.

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В «Роскосмосе» приветствовали успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который отправился к Международной космической станции в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что сейчас очень важно наличие нескольких возможностей долететь до Международной космической станции и иметь как миниму две транспортные системы, которые смогут доставить экипажи разных стран на борт станции.

«Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», - написал представитель Роскосмоса на своей странице Twitter.

Напомним, старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая. Стыковка с МКС ожидается в воскресенье 31 мая. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться Crew Dragon и назвал американский корабль великим достижением. Отметим, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в корпорации «искренне порадуются за американцев, если начнет летать их Crew Dragon»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781737" frameborder="0"></iframe> «Историческую миссию» SpaceX перенесли на 30 мая из-за погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU