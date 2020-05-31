2020-05-31T12:57:18+03:00
Общество

Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon

В корпорации отметили важность наличия двух транспортных систем для доставки экипажей к МКС.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew DragonРоскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew DragonФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В «Роскосмосе» приветствовали успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который отправился к Международной космической станции в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что сейчас очень важно наличие нескольких возможностей долететь до Международной космической станции и иметь как миниму две транспортные системы, которые смогут доставить экипажи разных стран на борт станции.

«Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», - написал представитель Роскосмоса на своей странице Twitter.

Напомним, старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая. Стыковка с МКС ожидается в воскресенье 31 мая. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться Crew Dragon и назвал американский корабль великим достижением. Отметим, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в корпорации «искренне порадуются за американцев, если начнет летать их Crew Dragon»

«Историческую миссию» SpaceX перенесли на 30 мая из-за погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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