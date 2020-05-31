2020-05-31T02:51:22+03:00
В мире

Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon

Американский корабль, по словам главы SpaceX, является великим достижением
Ксения АНУФРИЕВА
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Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew DragonИлон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew DragonФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon, которые создали и запустили к Международной космической станции в США. Об этом глава создавшей корабль компании SpaceX Илон Маск заявил на брифинге после старта шаттла 30 мая с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

- Корабль Crew Dragon сделан людьми, человечество может гордиться этим достижением. Разумеется, данный запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Лично меня захлестывают эмоции. Теперь мы должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь, - поделился впечатлениями от запуска корабля Маск.

В ходе брифинга американский президента Дональд Трамп также отметил важность данного события для страны и всего мира.

- С этим запуском десятилетия потерянных лет и недостаточных действий официально позади. Началась новая эра американских амбиций, - добавил американский лидер, отметив, что с астронавтами на борту корабля все в порядке, а сам челнок уже вывели на низкую околоземную орбиту.

Старт корабля Crew Dragon к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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