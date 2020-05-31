Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon, которые создали и запустили к Международной космической станции в США. Об этом глава создавшей корабль компании SpaceX Илон Маск заявил на брифинге после старта шаттла 30 мая с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.
- Корабль Crew Dragon сделан людьми, человечество может гордиться этим достижением. Разумеется, данный запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Лично меня захлестывают эмоции. Теперь мы должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь, - поделился впечатлениями от запуска корабля Маск.
В ходе брифинга американский президента Дональд Трамп также отметил важность данного события для страны и всего мира.
- С этим запуском десятилетия потерянных лет и недостаточных действий официально позади. Началась новая эра американских амбиций, - добавил американский лидер, отметив, что с астронавтами на борту корабля все в порядке, а сам челнок уже вывели на низкую околоземную орбиту.
Старт корабля Crew Dragon к МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU