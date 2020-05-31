2020-05-31T16:38:38+03:00
Общество

Песков рассказал подробнее о предстоящем Параде Победы

В Кремле надеются, что к 24 июня от карантинного режима "уже ничего не останется"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии "ничего не останется"Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии "ничего не останется"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности проведения предстоящего парада Победы. Ранее Владимир Путин из-за пандемии коронавируса перенёс проведение парада Победы на 24 июня - в этот день парад состоялся на Красной площади в 1945 году.

Песков сообщил, что в вопросе проведения парада осталось уточнить "эпидемиологическую модальность". Он надеется, что к дате проведения парада от карантинного режима "уже ничего не останется".

Кроме того, Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что Путин и главы других государств будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади.

На сайте KP.ru сообщали о том, как проходит подготовка к параду в честь 75-й годовщины Победы в условиях пандемии коронавируса, а также о том, какая техника и сколько военнослужащих примут в нём участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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