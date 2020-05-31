2020-05-31T20:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Течение коронавируса может зависеть от состояния крови, сообщила Анна Попова

Также патогенез заболевания связан с состоянием сосудов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова связала течение коронавируса со свертываемостью кровиАнна Попова связала течение коронавируса со свертываемостью кровиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты обнаружили связь течения коронавируса с нарушениями в свёртываемости крови и состоянием сосудов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что месяц назад воздействие коронавируса на организм человека во время его клинических проявлений было неизвестно. Глава Роспотребнадзора отметила, что до сих пор о нём известно далеко не всё.

- Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свёртываемости крови, с особенностью сосудов и так далее, - заявила Анна Попова она в эфире телеканала "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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