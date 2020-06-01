Число заболевших коронавирусом в Московской области на 1 июня 2020 года составило 38 995 человек
В Подмосковье продолжается снижение по количеству заболевших - за последние сутки выявили 757 человек с COVID 2019. Всего, по данным на утро 1 июня, в Подмосковье зафиксировано 38 995 заболевших.
Больше всего новых заболевших коронавирусом выявили в Подольске – 103 человека. Более тридцати заболевших в следующих городских округах: Коломна 1234 (+31), Королев 1855 (+36), Подольск 2235 (+103), Чехов 327 (+44).
В медицинских учреждениях Московской области лечение проходят также приезжие – 3 437 человека, из них более 1500 человек приехали из российской столицы.
- Всего в Московской области за весь период эпидемии скончалось 449 человека. Выздоровели и выписались 8091 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.
Напомним, что в регионе продолжают снимать ограничения, так как заболеваемость коронавирусом в Московской области снижается. Уже открыты парки, МФЦ, с 3 июня возобновят работу парикмахерские, но по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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