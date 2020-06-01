Число заболевших коронавирусом в Москве на 1 июня 2020 года составило 180 791 человек

1 Июнь 2020 2020-05-31T20:53:33+03:00

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Ежесуточные данные по заболевшим коронавирусом в Москве всю неделю снижались, а последние данные – снова пошли вверх. В Москве за последние сутки выявили 2595 случаев подтвержденного COVID 2019. Кто заболел в столице? Более 80% - люди младше 65 лет, 8,4% - дети.

- Среди новых заболевших: 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% – от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, 8,4% - дети до 18 лет, 5,5% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в столице на данный момент зафиксирован 180 791 случай COVID 2019, из них уже вылечились 80 179 человек (44,34%).

Так как в столице создано достаточно резервов для борьбы с коронавирусом, московские врачи выезжают в регионы для оказания помощи местным специалистам. На днях две мультидисциплинарные бригады врачей выехали в Псковскую и Владимирскую области. Часть специалистов командировали из НИИ скорой помощи им. Склифосовского, больницы №40 и филиала в Коммунарке, инфекционной больницы №1 и других.

ИСТОЧНИК KP.RU