Синоптики спрогнозировали «арктическую свежесть» в июне

1 Июнь 2020 2020-06-01T03:17:26+03:00

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Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, но первый месяц лета не порадует жителей страны жаркой погодой. Гидрометцентр спрогнозировал «арктическую свежесть» в июне с редкими «очагами тепла», рассказала ТАСС глава учреждения Роман Вильфанд.

- Очаги жаркой погоды в этом июне - Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, почти до границы с территорией Якутии. Жаркое начало лета также ожидают в Чукотке, - рассказал специалист.

Вильфанд омтетил, что на европейской территории России среднемесячная температура будет в пределах нормы с небольшим отрицательным отклонением от нее к западу от столицы государства в Смоленской, Брянской и Тверской областях. Синоптик уточнил, что речь идет о незначительных отклонениях, а не о холодной погоде.

- Июня на европейской части России начнется с настоящей арктической свежести, как и было предсказано ранее, - подчеркнул метеоролог.

При это первые волны тепла не исключены уже в это месяцев. Летом ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на 5-6 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители российской столицы в последние несколько дней пытаются справиться с последствиями продолжительных ливней. Трехдневный потоп в Москве побил сразу несколько “мокрых” рекордов, а мая этого года в городе стал самым дождливым за 140 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU