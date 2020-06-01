2020-06-01T07:53:13+03:00
В мире

Пес ценой своей жизни спас хозяйку от змеи

Пес по имени Чико боролся со змеей, пока та не перестала двигаться, а через пару минут умер сам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Чико попал в дом Мингу еще щенкомЧико попал в дом Мингу еще щенкомФото: Facebook
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Пес по кличке Чико спас хозяйку от змеи, но сам погиб. Историей о преданности животного до последнего вздоха Алиса Мингу поделилась в фейсбуке. Девушка рассказала, что Чико всегда был верен людям этого дома. И хотя он не являлся породистым псом и внешне не имел ничего общего с собаками бойцовских пород, Чико не раз проявлял характер, за что соседи порой называли его агрессивным.

Вечером, когда в дом Мингу заползла ядовитая змея, пес бросился на нее. Владельцы животного сразу поняли, что это опасно, и пытались оттащить его от рептилии.

- Но стало очевидно, что он не отступит,- написала Алиса Мингу.

Собака боролась со змеей в гостиной дома Фото: facebook.com

Собака боролась со змеей в гостиной домаФото: facebook.com

Чико отошел, только когда змея перестала двигаться. Вышел из гостиной на улицу, лег у машины и сделал последний вдох.

- Он спас нас, но, к сожалению, мы не смогли спасти его. Это лучшая собака в мире,- написала Алиса в соцсетях.- Ты навсегда останешься в нашем сердце, Чико. До тех пор, пока мы не встретимся снова в лучшем месте.

Эмоциональное сообщение набрало тысячи репостов, пользователи Сети выражали поддержку семье и удивлялись смелости собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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