В Роспотребнадзоре отменили требование по загрузке самолетов на 50 процентов
Авиакомпаниям разрешат полностью заполнять места в самолетах. Как сообщает Коммерсант, требование о 50 процентной загрузке пассажирами больше не действует.
Такие правила ввели в период пандемии коронавируса и необходимости соблюдать социальную дистанцию. Пассажиров предложено рассаживать в шахматном порядке, чтобы увеличить между ними расстояние. Безопасным считается дистанция в 1-1,5 метра, но при этом, в одном помещении вирус может распространяться и на большее расстояние, особенно, если в комнате работает кондиционер.
- В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов на 50 процентов,- приводит комментарий представителей Роспотребнадзора издание.
Прежние правила, где сказано о сокращении числа пассажиров, приняты 18 мая. Для окупаемости рейсов заполняемость салона должна быть не ниже 70 процентов, заявляли ранее в авиакомпаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU