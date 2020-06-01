В Роспотребнадзоре отменили требование по загрузке самолетов на 50 процентов

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:08:16+03:00

Пассажиров можно будет не рассаживать в шахматном порядке

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Авиакомпаниям разрешат полностью заполнять места в самолетах. Как сообщает Коммерсант, требование о 50 процентной загрузке пассажирами больше не действует.

Такие правила ввели в период пандемии коронавируса и необходимости соблюдать социальную дистанцию. Пассажиров предложено рассаживать в шахматном порядке, чтобы увеличить между ними расстояние. Безопасным считается дистанция в 1-1,5 метра, но при этом, в одном помещении вирус может распространяться и на большее расстояние, особенно, если в комнате работает кондиционер.

- В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов на 50 процентов,- приводит комментарий представителей Роспотребнадзора издание.

Прежние правила, где сказано о сокращении числа пассажиров, приняты 18 мая. Для окупаемости рейсов заполняемость салона должна быть не ниже 70 процентов, заявляли ранее в авиакомпаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU