Премьер Армении вместе с семьей заразился коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:10:41+03:00

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в фейсбук. После того, как у одного из членов семьи находят коронавирус, медики обязаны взять под наблюдение всех, с кем инфицированный контактировал. Так что у близких политика тоже взяли анализы:

- После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства,- сообщил в соцсетях премьер.

Пашинян предположил, что заразился во время совещания, поскольку в свободное от работы время соблюдал самоизоляцию и ни с кем не контактировал. Он надеется, что не заразил коллег по кабмину. Премьер попросил граждан соблюдать правила - социальную дистанцию и режим самоизоляции, напомнил, что необходимо носить маски в общественных местах.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин тоже был заражен коронавирусом. Он провел несколько недель в больнице, после получил отрицательный результат теста и выписан.

ИСТОЧНИК KP.RU