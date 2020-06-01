Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:17:29+03:00

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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил в том числе по самым богатым людям России. Владельцы крупнейших компаний страны, состояние которых оценивается миллиардами долларов, если исходить из стоимости акций, потеряли с января по май огромную сумму денег. Больше 30 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

На эти деньги, к примеру, можно было бы три раза провести Олимпиаду (последние игры в Риа-де-Жанейро стоили около 13 миллиардов).

Больше всех потеряли за эти пять месяцев совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре".

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Михельсов владеет 18,9 миллиардами долларов - такого стоимость его акций, он потерял свыше 5 миллиардов.

Из-за снижения стоимости акций компании Тимченко, бизнесмен потерял 5,27 миллиардов долларов, его состояние оценивается в 12,9 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU