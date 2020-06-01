2020-06-01T10:56:47+03:00
Общество

Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно

В регионах продолжается конкурсный отбор среди медучреждений на выдачу грантов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Частные клиники начнут бесплатно лечить пенсионеров. Фото ТАСС/ Александр РюминЧастные клиники начнут бесплатно лечить пенсионеров. Фото ТАСС/ Александр Рюмин
Изменить размер текста:

В российских регионах продлен конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов на оказание бесплатных услуг гражданам в возрасте старше 65 лет. С инициативой сделать медицину более доступной для пожилых людей выступили в Министерстве труда еще год назад, теперь в стране стартовал пилотный проект.

Первыми в проекте принимают участие 18 регионов России, в том числе, Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский, Камчатский и Ставропольский края, Воронежская, Новгородская, Новосибирская и Тюменская области и другие.

Ожидается, что в рамках проекта ряд частных клиник получат государственные гранты на оказание бесплатной помощи пожилым людям. В первую очередь пациент должен будет обратиться к своему терапевту в обычной поликлинике, а врач уже сможет направить на обследование или лечение в частную клинику. Все процедуры для пациента в этом случае будут проводиться совершенно бесплатно.

Добавим, что проект будет распространяться не только на города. Частные учреждения будут также оказывать помощь жителям сел и деревень, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков
Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов
В Совфеде прокомментировали законопроект о выплатах домохозяйкам
Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений
"Работали бок о бок с нашими врачами": Посол рассказал, как изменила ситуацию в Италии российская помощь
Расстояние между столиками кафе после пандемии должны увеличить до 1,5 метров
Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян
Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно
План по восстановлению экономики 1 июня представят президенту
Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни
Возобновлен транзит газа по магистрали Ямал-Европа
В России за сутки от коронавируса умерли 162 человека
Курс рубля на 1 июня: Доллар впервые с начала марта упал ниже 70 рублей
Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей
Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки
Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов
Премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей заразился коронавирусом
В Москве 2060 пациентов вылечились от коронавиурса
Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность
В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы: ранены 50 агентов секретной службы США