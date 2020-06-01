Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:56:47+03:00

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В российских регионах продлен конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов на оказание бесплатных услуг гражданам в возрасте старше 65 лет. С инициативой сделать медицину более доступной для пожилых людей выступили в Министерстве труда еще год назад, теперь в стране стартовал пилотный проект.

Первыми в проекте принимают участие 18 регионов России, в том числе, Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский, Камчатский и Ставропольский края, Воронежская, Новгородская, Новосибирская и Тюменская области и другие.

Ожидается, что в рамках проекта ряд частных клиник получат государственные гранты на оказание бесплатной помощи пожилым людям. В первую очередь пациент должен будет обратиться к своему терапевту в обычной поликлинике, а врач уже сможет направить на обследование или лечение в частную клинику. Все процедуры для пациента в этом случае будут проводиться совершенно бесплатно.

Добавим, что проект будет распространяться не только на города. Частные учреждения будут также оказывать помощь жителям сел и деревень, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU