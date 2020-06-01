2020-06-01T13:38:57+03:00
Общество

Сбой в работе интернет-сервисов "Сбербанка" зафиксировали пользователи

В банке сообщили, что неисправности в работе приложения уже устранили
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мобильное приложение не работало утром 1 июня у ряда пользователейМобильное приложение не работало утром 1 июня у ряда пользователейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем 1 июня произошел сбой в работе "интернет-сервисов "Сбербанка" - клиенты не могли зайти в онлайн приложение. О проблемах в работе свидетельствует портал Downdetector.

В пресс-службе банка ТАСС подтвердили, что небольшое число клиентов действительно не могли с первой попытки войти в приложение. Однако, при повторном наборе пароля, система срабатывала. В связи с тем, что пользователи не могли открыть приложение, невозможно было перевести деньги со счета на счет.

В банке уточнили, что сразу занялись решением проблемы, при этом уточнили - выдача денег в банкоматах производится в штатном режиме.

Около 13.00 по-московскому времени, в Сбербанке заявили, что проблема устранена:

- В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства,- сказано в сообщении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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