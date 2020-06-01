Путин поздравил с днем рождения заразившегося коронавирусом премьера Армении
Президент Владимир Путин позвонил премьер-министру Армении Ниолу Пашиняну, который сообщил, что вместе с семьей заразился коронавиурсом. Болезнь у политика протекает бессимптомно, но он остается на домашнем карантине.
О своем диагнозе Пашинян сообщил 1 июня, в день своего рождения.
- Президент России поздравил премьера Армении с днем рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье,- сказано на сайте Кремля.
Они обсудили также предстоящий Парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня. Приглашение официальным лицам Армнии направили, как только стала известна новая дата торжеств, посвященных 75-летию Победы.
В правительстве Армении сообщают, что Пашинян принял предложение и приедет в Моску, если к тому моменту успеет вылечиться от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU