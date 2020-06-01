2020-06-01T15:39:00+03:00
Общество

Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог рассказал о будущем 600 самых развитых городов мира
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселковЭксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие десятилетия самые развитые 600 мегаполисов, среди которых Москва, Шанхай и Лондон, будут обеспечивать около 80% всей экономики мира, но сами города децентрализуются и превратятся в скопление «поселков». Такой прогноз дал шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем.

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами – они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», – приводит слова эксперта РБК.

Нордстрем напомнил об университетских городках внутри мегаполисов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. По его словам, такие образования напоминают те самые поселки, и образу будущих городов больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где находится сразу несколько университетов.

«Например, Реховот - это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», - считает специалистт.

Челль Нордстрем ранее был советником и консультантом в правительстве Великобритании, а также во многих таких корпорациях как Pharmacia Volvo,, Ericsson, Procordia, Gambro.

ИСТОЧНИК KP.RU

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