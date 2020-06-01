2020-06-01T19:18:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«В три раза быстрее подавляет вирус»: Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского лекарства от коронавируса

Авифавир стал первым отечественным препаратом, который получил одобрение Минздрава
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского препарата от коронавирусаЭксперт рассказал о плюсах и минусах российского препарата от коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал про российский препарат Авифавир, который может эффективно бороться с коронавирусом.

По словам академика, это лекарство в два-три раза быстрее подавляет вирус внутри организма. Однако в нем есть и немало минусов.

- Он не совсем безвредный, не совсем легкий. И это вообще большая беда. Ведь лечить сложно вирусные инфекции, потому что вирус забирается внутрь клетки. Поэтому, как правило, все препараты, которые разрабатываются, они обладают токсичностью для клеток, - рассказал Чепурнов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что пока до конца непонятно, насколько Авифавир безвреден. В частности, у него есть определенные противопоказания при приеме беременными.

В любом случае надо смотреть на состояние пациента. Иногда болезнь проходит настолько тяжело, что препарат больному просто необходим.

Напомним, Авифавир стал первым российским препаратом, который получил одобрение Минздрава. Лекарство является аналогом японского препарата, созданного для лечения пациентов с гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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