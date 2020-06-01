Беспрецедентный факт: за 6 часов власти перечислили 150 миллиардов рублей родителям 15 миллионов детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:41:41+03:00

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1 июня началось массовое перечисление пособия, о котором Владимир Путин объявил в 11 мая. Родители 15 млн детей с 3 до 16 лет получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей. На финансовую операцию потребовалось всего шесть часов, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Этим семьям было направлено в общей сложности 150 млрд рублей. Всего единовременную выплату могут получить семьи, в которых воспитывается 22 млн детей", - отметили в пресс-службе.

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что единовременная выплата очень востребована семьями.

«Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются», - отметил министр.