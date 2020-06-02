2020-06-01T23:25:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года составило 183 088 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за последние сутки выявили 2297 заболевших COVID 2019. Кто заболел в столице? Более 43% - до 45 лет, 7,3% - дети.

- Среди новых заболевших: 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, 7,3% - дети до 18 лет, 6,6% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала эпидемии в городе заболели 183 088 случаев COVID 2019, из них уже вылечились 82 239 человек (44,9%).

- За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус 2060 человек, - сказала Анастасия Ракова, вице-мэр.

Напомним, что с 27 мая москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19. Важно: возраст 18+, предварительная запись на mos.ru и наличие московского полиса ОМС.

- Если не прикреплены к городской поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи крови в округу вашего проживания. Администратор запишет вас по телефону на анализ, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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