Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года составило 39 723 человека
Заболевших в Московской области с каждым днем становится меньше. По последним данным, в регионе за сутки выявили 727 новых случаев, всего же за период пандемии – 39 723 человека.
Больше всего заболевших за сутки в Подольске (+59), Королеве (+54), Щелково (+35), Пушкино (+31).
- Всего в Московской области скончались 473 человека, вылечились – 8485 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.
В целом, количество заболевших коронавирусом в Подмосковье постепенно снижается и освобождаются койки, подготовленные для инфекционных пациентов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Мы готовим поэтапное возвращение стационаров для обычной работы. Это займет около 2-3 недель. Сейчас проводится целая процедура: мы моем, чистим. А также готовим персонал, организуем тестирование, - сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Напомним, что с 3 июня возобновят работу парикмахерские, но по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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