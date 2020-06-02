Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года составило 39 723 человека

2 Июнь 2020 2020-06-01T23:26:21+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года

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Заболевших в Московской области с каждым днем становится меньше. По последним данным, в регионе за сутки выявили 727 новых случаев, всего же за период пандемии – 39 723 человека.

Больше всего заболевших за сутки в Подольске (+59), Королеве (+54), Щелково (+35), Пушкино (+31).

- Всего в Московской области скончались 473 человека, вылечились – 8485 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

В целом, количество заболевших коронавирусом в Подмосковье постепенно снижается и освобождаются койки, подготовленные для инфекционных пациентов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Мы готовим поэтапное возвращение стационаров для обычной работы. Это займет около 2-3 недель. Сейчас проводится целая процедура: мы моем, чистим. А также готовим персонал, организуем тестирование, - сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Напомним, что с 3 июня возобновят работу парикмахерские, но по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU